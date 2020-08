Nam sinh viên Hà Tĩnh bị phạt 2 triệu vì rời nhà khi đang cách ly

Công an TP.HCM xác định vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín tử vong khi rơi từ lầu 14 của một chung cư không phải là án mạng.

Một bệnh nhân (BN) Covid-19 đang điều trị tại Quảng Nam rơi vào tình trạng nguy kịch do hụt tiểu cầu, đã được một bác sĩ hiến tiểu cầu và được cứu sống.

Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Nhựt Khanh, “trùm giang hồ” khét tiếng Tiền Giang chỉ đạo đàn em bắn chết ông Đ.Q.L.