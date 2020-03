Nam thanh niên bị đâm tử vong tại trụ sở UBND xã ở Hưng Yên

Chiều 17.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Khoái Châu khẩn trương làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.