Nam thanh niên bị đánh hội đồng tại quán nhậu: Tạm giữ hình sự 2 nghi can

Theo cơ quan điều tra, có 4 nghi can trực tiếp đánh anh Lâm đến ngất xỉu tại quán nhậu ở thôn 8 (xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm) vào chiều 20.6. Hai nghi can bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Văn Đào (20 tuổi, ngụ xã Tân Lạc, H.Bảo Lâm) và Nguyễn Thái Thông (26 tuổi, ngụ xã Hòa Nam, H.Di Linh, Lâm Đồng). Hai nghi can khác đang bỏ trốn là Hà Công Chung (31 tuổi) và Lương Minh Tứ (28 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Nam, H.Di Linh). Cơ quan điều tra đang tiến hành truy bắt Chung và Tứ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.