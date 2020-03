Nam thanh niên đấm thâm mắt bảo vệ khi được nhắc đeo khẩu trang vào viện

Tối 31.3, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ), cho biết đơn vị này đang nhờ công an làm rõ việc một nam thanh niên hành hung nhân viên bảo vệ của bệnh viện, khi được người này nhắc đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 30.3, khi anh Trần Phi Long ( nhân viên an ninh của bệnh viện) đang làm nhiệm vụ tại chốt an ninh trước Trung tâm Cấp cứu chống độc thuộc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương thì 1 xe ô tô 4 chỗ dừng trước cửa để đưa 1 người bị tai nạn giao thông vào cấp cứu.

Thời điểm này, trên ô tô có 4 người nhưng chỉ có 3 người đeo khẩu trang, gồm cả người bị tai nạn. Khi nạn nhân được 2 người đeo khẩu trang dìu vào cấp cứu, nam thanh niên còn lại vào theo. Anh Long đã nhắc nhở người này đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19

Không chấp hành việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nam thanh niên còn đánh thương tích một bảo vệ vì bị nhắc đeo khẩu trang Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, không những không chấp hành, nam thanh niên còn lăng mạ, xô ngã và hành hun g khiến anh Long thâm tím vùng mắt, phù nề vùng mặt và bị choáng.

Trước sự manh động của nam thanh niên, đội an ninh của bệnh viện đã can ngăn và trục xuất người này ra khỏi bệnh viện. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh của bệnh viện ghi lại.

Ngày 31.3, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã gửi báo cáo tới các cơ quan chức năng, đề nghị điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.