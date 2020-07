Nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly được chuyển về bệnh viện tâm thần điều trị

Sáng 9.7, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết đã chuyển một nam thanh niên từ khu cách ly ở Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6 (ở xã An Phước, H.Long Thành) đến Bệnh viện tâm thần T.Ư 2 để cách ly điều trị. Lý do người này bị rối loạn tâm thần do nghiện heroin