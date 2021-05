Ném vỡ kính xe khách, Cường 'Dụ' và đàn em lĩnh 30 tháng tù giam

Chiều 4.5, TAND TP.Thái Bình đã mở phiên sơ thẩm xét sử vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản do Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ", 43 tuổi, ở P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và 2 đàn em gây ra.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Thái Bình, Cường "Dụ" là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường (trụ sở đặt tại số 382 phố Lý Bôn, TP.Thái Bình), hoạt động kinh doanh vận tải khách chạy tuyến bến xe Tiền Hải (Thái Bình) - bến xe Yên Nghĩa (TP.Hà Nội)

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Lập (32 tuổi, ở thôn Đông, xã Tây Giang, H.Tiền Hải, Thái Bình) từng là nhân viên Công ty Phúc Cường. Đến năm 2020, anh Lập tách ra mua xe đã có sẵn tuyến lốt, chạy từ bến xe Nam Trung (Tiền Hải) đến bến xe Yên Nghĩa (TP.Hà Nội) để làm ăn riêng.

Nghe lời đại ca ném đá vào xe khách, Vinh và Khánh mỗi người nhận án 9 tháng tù giam Ảnh TD Do anh Lập không nghe theo sự sắp xếp giờ giấc xe xuất phát vào buổi sáng từ bến xe xã Nam Trung (Tiền Hải) của Cường "Dụ" nên vào 17 giờ ngày 5.12.2020, tại văn phòng Công ty Phúc Cường, Cường "Dụ" xúi giục 2 đàn em là Vũ Thành Vinh (27 tuổi, ở thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP. Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (20 tuổi, ở thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xem xét ném gạch vào xe khách của anh Lập để cảnh cáo, dằn mặt.

Đến sáng 6.12, Vinh chở Khánh trên xe máy BKS 16N1 - 4729, chuẩn bị một số gạch đá đi từ hướng văn phòng Công ty Phúc Cường về phía các H.Tiền Hải. Đến ngã tư đường Hoàng Văn Thái giao cắt với đường vành đai phía Nam TP.Thái Bình, Vinh và Khánh thấy xe của anh Lập đang dừng đèn đỏ nên đã áp sát. Sau đó, Khánh ngồi sau ném vỡ kính chắn gió bên phía lái của xe anh Lập, gây thiệt hại hơn 2,2 triệu đồng. Đệ tử của Cường "Dụ" còn ném thêm viên gạch vào kính trước xe anh Lập nhưng không làm kính vỡ.

Sau khi bị ném gạch, anh Lập đưa xe vào trụ sở Công an TP.Thái Bình, viết đơn trình báo. Ngày 14.12.2020, Công an TP.Thái Bình bắt giữ Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh về hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý làm hư hỏng tài sản", đồng thời tiến hành khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường. Tại đây cơ quan công an đã thu hàng loạt hung khí, vũ khí nguy hiểm.

Đến ngày 19.12.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh

Tại phiên tòa chiều 4.5, HĐXX TAND TP.Thái Bình đã tuyên Nguyễn Văn Cường 12 tháng tù giam, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh mỗi người 9 tháng tù giam cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.