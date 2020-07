Nên nhân rộng mô hình báo động khẩn cấp Code Grey

Cần tăng hình phạt với các hành động côn đồ ở những nơi như bệnh viện, trường học... Jenny Nguyen

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 0 giờ 6 phút ngày 12.7, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM)tiếp nhận 2 bệnh nhân bị đa chấn thương do ẩu đả. Trong lúc bác sĩ cấp cứu cho 2 bệnh nhân thì có hai nhóm côn đồ khoảng 20 người, hung hăng ập vào “đại náo” khoa cấp cứu. Những người này xô ngã bàn ghế, dụng cụ làm việc, sử dụng ghế và các cây treo dịch truyền làm hung khí, tiếp tục la hét và ẩu đả với nhau. Ngay lập tức, nhân viên khoa cấp cứu báo cáo khẩn đến lãnh đạo trực bệnh viện và hệ thống Code Grey được kích hoạt. Ngay sau khi khởi động hệ thống Code Grey, bảo vệ phụ trách các khu vực của bệnh viện đã tập trung về khoa cấp cứu để ngăn chặn tình huống gây rối. Chỉ 5 phút sau, Công an P.7, P.19 (Q.Bình Thạnh), Công an Q.Phú Nhuận, CSGT đã có mặt ở hiện trường, phối hợp với bảo vệ bệnh viện trấn áp được hai nhóm côn đồ đang ẩu đả.