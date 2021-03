Ngăn kịp thời người định nhảy cầu Nguyễn Văn Trỗi tự tử vì buồn chuyện tình cảm

Thấy cô bạn nhậu say mềm nên hai thanh niên ở tỉnh An Giang đã đưa bạn mình vào nhà trọ, rồi thay nhau hiếp dâm người này. Sau thời gian điều tra, công an khởi tố, bắt tạm giam 2 gã bạn xấu xa.