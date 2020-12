Ngang nhiên đột nhập cửa hàng trộm nhiều điện thoại giữa ban ngày

Vụ trộm cắp táo tợn diễn ra hơn 7 phút tại một cửa hàng điện thoại di động ở xã Lộc Thành (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), bị camera an ninh tại cửa hàng ghi lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị Điền đã trình báo với Công an xã Lộc Thành. Hiện, Công an xã Lộc Thành đã tiến hành lập biên bản vụ việc và báo cáo Công an H.Bảo Lâm vào cuộc truy tìm các đối tượng.

Cơ quan công an khuyến cáo, hiện đang bước vào vụ mùa thu hoạch cà phê, nên xuất hiện nhiều người lạ mặt từ các địa phương khác, tìm kiếm việc làm.

Vì vậy, bà con nên đề cao cảnh giác, đề phòng kẻ gian đột nhập nhà cửa trộm cắp tài sản. Khi phát hiện các đối tượng tình nghi hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.