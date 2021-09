Ngày 17.9 có 11.506 ca mắc Covid-19 trong nước tại 34 tỉnh, thành

Trong đó, TP.HCM có 5.972 ca, Bình Dương 4.013 ca, Đồng Nai 345 ca, Long An 273 ca, Kiên Giang 180 ca, Tiền Giang 118 ca, Tây Ninh 114 ca, An Giang 106 ca, Quảng Ngãi 52 ca, Cần Thơ 50 ca, Quảng Bình 37 ca, Đồng Tháp 35 ca, Khánh Hòa 35 ca, Bình Phước 21 ca, Bình Thuận 18 ca, Hà Nội 15 ca, Bạc Liêu 14 ca, Ninh Thuận 13 ca, Quảng Trị 12 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 12 ca, Hậu Giang 11 ca, Phú Yên 10 ca, Bình Định 9 ca và Nghệ An mỗi tỉnh 9 ca, Đà Nẵng 8 ca, Sóc Trăng 6 ca.

Lâm Đồng, Vĩnh Long, Thừa Thiên - Huế , Thanh Hóa, Cà Mau mỗi địa phương 3 ca. Bến Tre, Quảng Nam và Gia Lai mỗi tỉnh 1 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.090 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 667.650 ca nhiễm. Tỷ lệ hiện ở mức 6.786 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 274) đến nay, có 663.232 ca nhiễm ghi nhận trong nước, 430.691 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

5 tỉnh, thành ghi nhận số mắc cao là TP.HCM có 326.795 ca, Bình Dương 173.086 ca, Đồng Nai 38.081 ca, Long An 29.843 ca và Tiền Giang 12.760 ca.

4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh và Lào Cai.

Về điều trị, thông báo của Bộ Y tế cho biết, hôm nay, thêm 9.914 bệnh nhân khỏi bệnh.

Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi từ đầu dịch đế nay là 433.465 ca.

Theo báo cáo của các sở y tế, hôm nay ghi nhận 212 ca tử vong. Tại TP.HCM ghi nhận 166 ca, Bình Dương 28 ca, Đồng Tháp 4 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 250 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 16.637 ca tử vong do Covid-19, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).