Ngày 26.8 có 11.569 ca mắc Covid-19 trong nước tại 43 tỉnh, thành

Theo thông báo của Bộ Y tế , từ 18 giờ hôm qua đến 18 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, gồm 6 ca nhập cảnh và 11.569 ca trong nước (5.603 ca trong cộng đồng) tại 43 tỉnh, thành.

Trong đó, Bình Dương có 4.868 ca, TP.HCM 3.934 ca, Đồng Nai 743, Long An 449 ca, Tiền Giang 354 ca, Đà Nẵng 144 ca, An Giang 131 ca, Khánh Hòa 131 ca, Đồng Tháp 116 ca, Kiên Giang 112 ca, Cần Thơ 72 ca, Bến Tre 55 ca, Hà Nội 50 ca, Bình Thuận 48 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 44 ca, Nghệ An 43 ca, Tây Ninh 42 ca.

Thừa Thiên - Huế và Phú Yên mỗi tỉnh có 24 ca. Quảng Bình 23 ca, Trà Vinh 20 ca, Bình Định 15 ca, Bình Phước 13 ca, Vĩnh Long 12 ca, Sơn La và Đắk Lắk mỗi tỉnh có 10 ca, Quảng Ngãi 7 ca, Lạng Sơn 6 ca, Ninh Thuận 5 ca và Bạc Liêu 4 ca.

Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Sóc Trăng mỗi tỉnh có 9 ca. Gia Lai, Đắk Nông và Quảng Nam mỗi nơi có 8 ca. Quảng Trị và Bắc Giang mỗi tỉnh có 2 ca. Lâm Đồng, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh và Cà Mau mỗi địa phương ghi nhận 1 ca.

Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca. Tại Bình Dương tăng 739 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Tiền Giang tăng 35 ca, TP.HCM giảm 1.360 ca, Long An giảm 11 ca.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, tỷ lệ 3.997 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay, có 388.814 ca ghi nhận trong nước, 185.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành đang ghi nhận số mắc cao là TP.HCM 194.100 ca, Bình Dương 86.050 ca, Đồng Nai 20.471 ca, Long An 19.495 ca và Tiền Giang 8.509 ca.

Hiện, 7/62 tỉnh, thành có dịch đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm: Quảng Ninh, Bắc Kạn , Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái và Hà Giang

5 tỉnh, thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên và Phú Thọ.

Về điều tri, trong ngày 26.8, có 18.567 bệnh nhân khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, 188.488 ca đã được điều trị khỏi.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.184 ca, trong đó, 3.223 ca thở ô xy qua mặt nạ, 1.082 ca thở ô xy dòng cao HFNC, 85 ca thở máy không xâm lấn, 765 ca thở máy xâm lấn và 29 ca điều trị ECMO

Hôm nay, hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 318 ca tử vong. Trong đó, TP.HCM ghi nhận 242 ca, Bình Dương 46 ca, Tiền Giang 9 ca.

Đồng Tháp, Khánh Hòa, Long An và Vĩnh Long mỗi địa phương ghi nhận 3 ca. Bình Thuận và Sóc Trăng mỗi tỉnh 2 ca.

Hà Nội, Bến Tre, Kiên Giang, Thừa Thiên - Huế và Trà Vinh mỗi địa phương ghi nhận 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% trong số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).