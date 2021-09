Ngày 30.9 có 7.937 ca mắc Covid-19 trong nước tại 36 tỉnh, thành phố

Theo thông báo của Bộ Y tế , từ 17 giờ ngày hôm qua, 29.9, đến 17 giờ hôm nay, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới (3 ca nhập cảnh) và 7.937 ca ghi nhận trong nước (giảm 807 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố. 4.550/7.937 ghi ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM 4.372 ca, Bình Dương 2.103 ca, Đồng Nai 626 ca, An Giang 172 ca, Long An 125 ca, Kiên Giang 79 ca, Đắk Lắk 64 ca, Tiền Giang 49 ca, Hà Nam 45 ca, Cần Thơ 41 ca, Tây Ninh 39 ca, Bình Thuận 38 ca, Khánh Hòa 30 ca, Quảng Bình 21 ca, Bình Phước 16 ca, Ninh Thuận 15 ca, Phú Thọ 14 ca, Nghệ An 13 ca, Quảng Ngãi và Đắk Nông mỗi nơi có 10 ca, Đồng Tháp 9 ca, Bình Định 7 ca, Vĩnh Long và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi nơi có 6 ca, Lâm Đồng 5 ca, Phú Yên 4 ca, Bến Tre và Bạc Liêu mỗi nơi có 3ca.