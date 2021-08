Ngày 31.8 có 12.591 ca mắc Covid-19 trong nước tại 42 tỉnh, thành

Trong đó, TP.HCM có 5.444 ca, Bình Dương 4.530 ca, Đồng Nai 634 ca, Long An 587 ca, Tiền Giang 214 ca, Đồng Tháp 138 ca, Đà Nẵng 123 ca, Tây Ninh 118 ca, Kiên Giang 99 ca, Nghệ An 81 ca, Hà Nội 77 ca, Khánh Hòa 66 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 64 ca, Bình Thuận 59 ca, Cần Thơ 53 ca, Quảng Bình 47 ca, Quảng Ngãi 40 ca, Thừa Thiên - Huế 25 ca, Phú Yên 23 ca, Bình Phước 22 ca, An Giang và Đắk Lắk mỗi tỉnh có 17 ca, Trà Vinh 4 ca, Bến Tre 13 ca, Hậu Giang 11 ca, Bình Định và Thanh Hóa mỗi nơi 8 ca, Vĩnh Long 7 ca, Bắc Ninh 1 ca.

Quảng Nam, Quảng Trị và Gia Lai mỗi tỉnh 3 ca. Kon Tum, Hà Tĩnh và Ninh Bình mỗi nơi 2 ca.

Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.628 ca.

Tại TP.HCM giảm 445 ca, Bình Dương giảm 1.520 ca, Đồng Nai tăng 143 ca, Long An tăng 63 ca, Tiền Giang giảm 7 ca.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 462.096 ca nhiễm, tỷ lệ 4.700 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay, có 457.882 ca nhiễm ghi nhận trong nước, 236.086 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Hiện, chưa có số liệu tử vong trong hôm nay.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến ngày 30.8 là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).