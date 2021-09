Ngày 7.9 ghi nhận 14.193 ca Covid-19 tại 40 tỉnh, thành

Trong đó, tại TP.HCM có 7.310 ca, Bình Dương 3.966 ca, Đồng Nai 945 ca, Long An 490 ca, Kiên Giang 242 ca, Tiền Giang 183 ca, Quảng Bình 182 ca, Tây Ninh 164 ca, An Giang 87 ca, Cần Thơ 74 ca, Đồng Tháp 71 ca, Khánh Hòa 61 ca, Đắk Nông 51 ca, Bình Phước 48 ca, Bình Thuận 46 ca, Quảng Ngãi 37 ca, Hà Nội 36 ca, Đà Nẵng 34 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 31 ca, Phú Yên 25 ca, Nghệ An 18 ca, Bình Định 11 ca, Quảng Nam 10 ca, Thừa Thiên Huế 9 ca, Trà Vinh và Quảng Trị mỗi tỉnh có 8 ca, Bắc Ninh 4 ca Lạng Sơn 3 ca,

Các tỉnh: Vĩnh Long,Thanh Hóa, Cà Mau và Sơn La mỗi tỉnh có 7 ca, Bến Tre, Hậu Giang và Bạc Liêu mỗi tỉnh có 2 ca; Lâm Đồng, Kon Tum, Hưng Yên, Bắc Giang và Ninh Thuận mỗi tỉnh có 1 ca.

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.716 ca.

Tại TP.HCM tăng 188 ca, Bình Dương tăng 1.772 ca, Đồng Nai tăng 74 ca, Long An giảm 367 ca và Kiên Giang tăng 41 ca.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 550.996 ca nhiễm, tỷ lệ 5.601 ca nhiễm/1 triệu dân (đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay có là 546.683 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước (308.936 bệnh nhân đã khỏi bệnh).

5 tỉnh, thành hiện ghi nhận số mắc cao là TP.HCM có 265.846 ca, Bình Dương 138.593 ca, Đồng Nai 30.365 ca và Long An 26.432 ca.

9/62 tỉnh, thành có dịch đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang , Thái Nguyên, Điện Biên và Vĩnh Phúc.

8 tỉnh, thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh và Lào Cai.

Về điều trị, thông báo của Bộ Y tế cho biết, hôm nay có thêm 10.253 bệnh nhân khỏi khỏi bệnh ; 311.710 ca đã được điều trị khỏi từ đầu dịch đến nay.

Theo thống kê sơ bộ, 6.369 bệnh nhân nặng đang điều trị trong đó, 926 bệnh nhân thở máy xâm lấn và 35 ca điều trị ECMO

Về ca tử vong do Covid-19, hôm nay, tổng hợp số liệu tử vong do các sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 316 ca tử vong. Trong đó, tại TP.HCM ghi nhận 253 ca, Bình Dương 40 ca, Long An và Tiền giang mối tỉnh ghi nhận 7 ca. Các tỉnh: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Phú Yên mỗi tỉnh ghi nhận 2 ca; Đồng Tháp có 1 ca.

Việt Nam từ đầu dịch đến nay ghi nhận 13.701 ca tử vong do Covid-19 tại (chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 , trong ngày 6.9 có 534.937 liều vắc xin được tiêm. Như vậy, 22.675.644 triệu liều đã tiêm trên cả nước (19,23 triệu liều tiêm 1 mũi và 3,44 triệu liều tiêm mũi 2)