Ngày thứ 2 liên tiếp có hơn 2.000 ca Covid-19 trong cộng đồng

Trong đó, 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4 ca), Thanh Hóa (1 ca); 2.296 ca ghi nhận trong nước gồm TP.HCM 1.797 ca, Bình Dương 186 ca, Long An 130 ca, Đồng Tháp 31 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 27 ca, Phú Yên 26 ca, Vĩnh Long 23 ca, Đồng Nai 12 ca, Bến Tre 11 ca, Hà Nội và Hưng Yên mỗi nơi 8 ca, Tây Ninh và Cần Thơ mỗi tỉnh thành 5 ca; An Giang và Đà Nẵng mỗi nơi 4 ca; Trà Vinh và Kiên Giang mỗi tỉnh 3 ca; Quảng Ngãi, Bình Thuận , Bắc Ninh, Bắc Giang mỗi tỉnh 2 ca; Nam Định, Nghệ An, Lào Cai, Bình Phước và Thanh Hóa mỗi tỉnh 1 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Việt Nam ghi nhận hơn 2.000 ca bệnh trong nước/ngày. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế 2.095/2.296 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.