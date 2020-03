Nghệ An: Bắt giam một trưởng phòng LĐ-TB-XH

Ngày 20.3, nguồn tin từ Công an TX.Hoàng Mai ( Nghệ An ) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Bắc, Trưởng phòng LĐ-TB-XH TX.Hoàng Mai, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản