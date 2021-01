Nghệ An: Bị điện giật khi dựng cây nêu đón Tết, 1 người chết, 2 người bị thương

Chiều 26.11, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Minh Hợp (H.Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ điện giật chết người khi đang dựng cây nêu chuẩn bị đón tết Nguyên đán.

Trước đó, chiều 25.1, anh Hoàng Văn T. (28 tuổi, ngụ H.Hưng Nguyên, Nghệ An) và 2 người khác là anh Lê Mạnh H. (23 tuổi) và anh Lô Văn C. (22 tuổi, đều ngụ H.Tương Dương, Nghệ An) đến dựng cây nêu bằng thép cho một gia đình tại xã Minh Hợp.

Khi 3 người đang dựng nêu thì cây nêu bằng thép bị vướng vào đường dây điện phía trên khiến cả 3 người bị điện giật.

Các nạn nhân ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên anh T. đã tử vong, 2 người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.