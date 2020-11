Nghệ An: Đã bắt được đối tượng hình sự trốn khỏi nhà tạm giữ

Sáng 23.11, thông tin từ Công an H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa bắt giữ Trần Nhạc (24 tuổi, ngụ P.Phú Hậu, TP.Huế, tỉnh TT-Huế) sau hơn 1 ngày đêm đối tượng này bỏ trốn khỏi nơi giam giữ của công an huyện.

Sau khi bỏ trốn, do không quen thuộc địa bàn và bị công an phát thông báo truy tìm nên đến tối 22.11, Trần Nhạc đã bị người dân xã Quỳnh Hậu (H.Quỳnh Lưu) phát hiện khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã và trình báo với công an.

Trần Nhạc, đối tượng hình sự bỏ trốn khỏi nơi giam giữ ẢNH Công an cung cấp

Công an H.Quỳnh Lưu ngay sau đó đã huy động hàng chục người vây bắt . Khoảng 21 giờ ngày 22.11, lực lượng truy bắt đã bắt được Nhạc khi đối tượng đang lẩn trốn ở cánh đồng trồng môn gần QL1A thuộc địa bàn xã Quỳnh Hậu, cách trụ sở Công an H.Quỳnh Lưu gần 2 km.

Nghi phạm Trần Nhạc bị bắt giữ sau 27 giờ bỏ trốn khỏi nơi giam giữ ẢNH CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, sau gần 1 tháng bị bắt vì liên quan đến ma túy, chiều tối 21.11, lợi dụng lúc công an kiểm tra nơi giam giữ, Trần Nhạc đã trốn khỏi nhà tạm giam Công an H.Quỳnh Lưu.

Ngày 22.11, Công an H.Quỳnh Lưu tung lực lượng truy bắt đối tượng hình sự này, đồng thời phát thông báo truy tìm, đề nghị người dân trình báo nếu phát hiện đối tượng.