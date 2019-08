Nghệ An: Đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước nhà hàng xóm để trả thù

Chiều 27.8, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với bà Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi, ngụ xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) để điều tra