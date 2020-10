Nghệ An, Hà Tĩnh mưa cực lớn, lũ nhiều sông đang lên cao

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua, 29.10, đến sáng nay, 30.10, không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa bắc của rãnh áp thấp qua khu vực trung Trung bộ hoạt động yếu dần và nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa to đến rất to đến rất to ở khu vực bắc Trung bộ.

Trong 7 giờ vừa qua (00 giờ ngày 29.10 đến 7 giờ ngày 30.10), các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm.

Tại các tỉnh Nghệ An và phía bắc Hà Tĩnh có mưa rất to với lượng mưa 100 - 300 mm, có nơi trên 300 mm.

Đặc biệt, một số nơi có lượng mưa cực lớn như: Nghi Lộc (Nghệ An) 382,8 mm, Hưng Nguyên (Nghệ An) 371,4 mm, Yên Thành (Nghệ An) 209 mm. Tại, Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mưa lên tới 288,4 mm, tại Lộc Hà có mưa 178,4 mm.

Mưa lớn đang khiến lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An đang lên cao . Cụ thể, lúc 7 giờ sáng nay, lũ trên sông Cả tại Yên Thượng là 8,06 m, trên báo động 2 là 0,06 m; tại Nam Đàn là 6,15 m, trên báo động 1 là 0,75 m. Còn tại Hà Tĩnh, lũ trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 7,7 m, trên báo động 1 là 0,27 m.

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Cả, sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên. Trong tối nay, mực nước trên các sông Cả tại Nam Đàn lên mức 7,3 m, trên báo động 2 là 0,4 m. Trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại Sơn Diệm là 10,5 m, trên báo động 1 là 0,5 m. Trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) mực nước tại Hòa Duyệt lên mức 8,0 m, trên báo động 1 là 0,5 m.

sạt lở đất. Mưa lớn và lũ trên nhiều sông dâng cao khiến khu vực vùng núi các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong hôm nay, 30.10, và ngày mai, 31.10, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét