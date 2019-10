Nghệ An hỗ trợ các gia đình nghi có con gặp nạn tại Anh

Liên quan đến vụ 39 người chết trong container tại Anh , sáng nay 28.10, Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An đã phát văn bản hỏa tốc đến UBND các huyện, thị trong tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị hướng dẫn các gia đình nghi có con em gặp nạn để được hỗ trợ.

Theo đó, thủ tục đề nghị giúp đỡ gồm: đơn đề nghị giúp đỡ, các giấy tờ liên quan đến người cần được hỗ trợ (bản chụp giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh thư, ảnh chân dung…).

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ra văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh nắm bắt tình hình về công dân của tỉnh có liên quan đến vụ 39 người chết tại Anh. Tỉnh Nghệ An sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân người Nghệ An. Mọi thông tin các tổ chức, gia đình, cá nhân có được cần liên hệ và thông báo ngay với Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, cho biết đến chiều nay 28.10, cơ quan này đã nhận được 2 văn bản từ huyện Nghi Lộc và huyện Diễn Châu đề nghị xác nhận danh tính 7 người bị mất liên lạc. Trong đó, huyện Diễn Châu có 6 người và huyện Nghi Lộc 1 người.

Theo thông tin Thanh Niên có được, tại Nghệ An có 14 gia đình bị mất liên lạc với người thân kể từ sau khi được người thân thông báo vượt biên từ Pháp sang Anh vào ngày 23.10.