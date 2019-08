Nghệ An: Khởi tố 2 nhân viên vận hành xả nước thủy điện gây chết người

Chiều 22.8, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ thủy điện xả nước gây chết người, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (30 tuổi, ngụ tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Trần Quyết Tiến (26 tuổi, ngụ xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính.

Trước đó, vào chiều 23.5, Nguyễn Văn Anh là trưởng ca trực của nhà máy thủy điện Nậm Nơn (đóng ở huyện Tương Dương, Nghệ An) và Trần Quyết Tiến là nhân viên trực vận hành được giao nhiệm vụ vận hành nhà máy. Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, cả hai đã xả nước đập thủy điện để phát điện nhưng không thông báo cho người hạ du được biết theo quy định.

Thời điểm đó, anh Vi Văn May (34 tuổi) cùng em trai là Vi Văn Thân (đều ngụ xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đang chèo thuyền đánh cá ở phía dưới đập thủy điện. Do không được thông báo xả nước, cả hai người bị nước cuốn làm lật thuyền. Anh Thân may mắn được người dân cứu sống còn anh May bị nước cuốn trôi, tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, qua 3 lần thương lượng, phía nhà máy thủy điện Nậm Nơm đã phải bồi thười cho gia đình nạn nhân 690 triệu đồng.