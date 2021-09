Nghệ An mưa lớn gần 700 ngôi nhà bị ngập

Sáng 26.9, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai , cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 , mưa lớn trong 2 ngày qua tại một số huyện, thị đã khiến 1 người bị mất tích, 696 ngôi nhà bị ngập nước. Có 82 hộ dân ở H.Quỳnh Lưu, H.Nghĩa Đàn đã phải di dời do ngập sâu và sạt lở đất.