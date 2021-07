Nghệ An: Nới lỏng giãn cách xã hội tại TP.Vinh từ 0 giờ ngày 3.7

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, chiều 2.7, có 49 bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa Nghệ An), trong đó có 1 bệnh nhân đang nguy kịch, phải thở máy và lọc máu liên tục, 5 bệnh nhân khác diễn biến nặng, đang phải thở oxy. Nghệ An xuất hiện dịch Covid-19 từ ngày 13.6. Đến ngày 19.6, TP.Vinh phải áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ, thành phố gần 400.000 người này đã phải phong tỏa để chống dịch.