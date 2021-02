Nghệ An: Tìm thấy thi thể hiệu trưởng trường tiểu học nhảy từ cầu treo xuống sông Lam

Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) thông báo rộng rãi đến người dân nếu phát hiện hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung tại TP.Dĩ An (Bình Dương) thì báo đến công an nơi gần nhất.