Nghề gieo... nước biển

Chuyện quanh hạt muối ngày xưa

Thời Pháp thuộc, muối là một trong những sản phẩm độc quyền của nhà nước bảo hộ. Sở Thương chánh (dân quen gọi là Sở Tây) quản lý chặt sản lượng muối. Trước khi nhập kho, từng ụ muối được đóng dấu nghiêm cẩn. Diêm dân làm công cho “nhà nước” với thù lao ba cọc ba đồng. Thường chỉ 4 ngày là muối kết tinh. Nhưng Sở Tây buộc phải dang muối đúng 7 ngày mới cho thu hoạch để bớt tiền nhân công. Mặt khác, Sở Tây cũng không muốn sản xuất nhanh vì sợ khủng hoảng thừa.

Cái thời đói mòn đói mỏi. Chính người làm ra muối cũng... đói muối. Nên lúc thu hoạch, ai giấu được vài lon muối là mừng lắm. Phần để dành ăn, phần đem ra chợ bán cũng mua được chút ít thịt cá. Có lần quan Tây kiểm tra ụ muối thấy mất dấu liền vụt roi vào mấy công nhân gánh muối. Tức quá, diêm dân Võ Kế (đã mất) là cha anh Võ Danh, người giờ vừa làm muối vừa chạy xe ôm kiếm tiền chạy chợ, ném gánh muối, đấm thẳng vào mặt quan Tây. Hắn bợ cái mũi “ăn trầu” bỏ chạy. Sợ bị trả thù, gia đình ông Kế đang đêm dắt díu nhau chạy trốn, mãi sau 1954 mới quay về làng.

Lại có giai thoại rằng xưa, thanh niên làng muối Tân Diêm qua làng chài Thạch By kế bên ve gái. Được người “có chữ” chỉ vẽ, thanh niên Thạch By hát khích: “Thạch By ăn cá bỏ đầu/Tân Diêm thấy vậy xỏ xâu xách về”. Thanh niên Tân Diêm giận lắm, vừa ra khỏi cổng làng Thạch By đã quay lại gào lên: “Tân Diêm có hột muối to/Thạch By lượm mót về kho cá ngừ”. Đêm đó, “biên giới” hai thôn xảy ra hỗn chiến. Không chết ai nhưng bên nào cũng có người sưng đầu mẻ trán, răng văng khỏi lợi. Hai lý trưởng họp khẩn để phân xử. Lý trưởng Tân Diêm nói bọn trẻ hai làng bất hòa là do... muối một phần, cá một phần. Thôi thì thế này, cá không ăn muối cá ươn, muối không ăn cá thì... thì... Nói tới đây, biết bị hớ nên ổng im re. Lý trưởng Thạch By lệnh cấm thanh niên Tân Diêm vào làng ve gái. Nghe đâu mấy tháng sau, lệnh này mới được quan huyện gỡ bỏ.