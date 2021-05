'Nghẹt thở' giải cứu cô gái ngồi thẩn thờ bên ngoài cửa sổ tầng 18 chưng cư

Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC - CNCH TP. HCM, vào đầu giờ chiều 2.5, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin có 1 cô gái đang có ý định tự tử tại Block A4, tầng 18, căn hộ số 3 chung cư Era Town địa chỉ đường 15B nối dài, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM.

Cô gái ngồi chênh vênh bên ngoài cửa sổ tại tầng 18 chung cư ẢNH: CTV

Trung tâm chỉ huy điều động 1 xe cấp cứu, 1 xe cứu nạn cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khi thuyết phục cô gái từ bỏ ý định tự tử bất thành lực lượng cứu nạn , cứu hộ đã lập tức triển khai lực lượng, phương tiện để tiếp cận cô gái và giải cứu đưa xuống đất an toàn trong sự 'nghẹt thở' của những người chứng kiến.

Cô gái được giải cứu an toàn ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, vào lúc 11 giờ cùng ngày, bảo vệ của chung cư Era Town phát hiện có 1 cô gái (16 tuổi), cư ngụ tại chung cư này đang có ý định tự tử, do đó đã báo ngay cho Công an địa phương. May mắn việc giải cứu kịp thời, không có sự cố đáng tiếc xảy ra.