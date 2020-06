Nghi can đâm chết tài xế GrabCar trước cổng bến xe An Sương đầu thú

Ngày 15.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, nghi can ra tay sát hại một người đàn ông (hành nghề xe ôm công nghệ -GrabCar), trước cổng bến xe An Sương (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã đến Công an xã Bà Điểm đầu thú.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân

Tài xế xe công nghệ gục chết trước cổng bến xe An Sương sau cuộc ẩu đả

Trước đó như Thanh Niên đưa tin, khoảng 4 giờ 30 ngày 14.6, một vụ ẩu đả giữa 3 người nam xảy ra trước cổng bến xe An Sương. Sau đó, hai người bỏ đi; một người bị đâm gục chết tại chỗ

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống phong tỏa hiện trường, điều tra truy xét nghi can. Tại hiện trường, một xe gắn máy mang BS 38 (tỉnh Hà Tĩnh) nghi do nghi can để lại.

Theo người nhà, nạn nhân tử vong tên M.T.T (43 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) đã có vợ và 2 con, là tài xế xe ôm công nghệ. Trưa ngày xảy ra án mạng, đại diện Grab cho hay sau khi nhận được thông tin và đối chiếu, kiểm tra trên hệ thống, Grab xác nhận nạn nhân là tài xế GrabCar tên M.T.T.