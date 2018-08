Nghi phạm chém chị dâu tử vong được giám định tâm thần

Chiều 15.8, ông Khổng Vũ Thuấn, Trưởng Công an xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cho biết, bà Lê Thị Bưởi, người bị em chồng là ông Phạm Văn Triều (53 tuổi, ngụ thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình) chém trọng thương sáng ngày 14.8 đã thiệt mạng do vết thương quá nặng.

Bà Bưởi đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Nhưng do bị chém nhiều nhát (một nhát làm gẫy tay, 4 nhát vào vùng vai gáy làm vỡ hộp sọ, não tràn ra ngoài) nên nạn nhân đã tử vong . Đến đêm 14.8, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà.

Cũng theo ông Thuấn, do gia đình nạn nhân có cam kết nên cơ quan chức năng không khám nghiệm pháp y tử thi. Thông tin từ Công an thành phố Thái Bình cũng cho biết, đơn vị này đang tạm giữ ông Phạm Văn Triều và đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Triều về tội "giết người".



Về thông tin trước ngày gây án, ông Triều có biểu hiện hoang tưởng, khi bị bắt vẫn lảm nhảm nói một mình, đại diện Công an thành phố Thái Bình cho biết sẽ đưa nghi phạm đi giám định tâm thần để có căn cứ xử lý phù hợp.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, lúc 5 giờ 30 phút ngày 14.8, ông Phạm Văn Triều (53 tuổi, trú tại thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình) đã cầm con dao băm rau lợn sang nhà chị dâu là bà Lê Thị Bưởi (57 tuổi, trú cùng xóm) và đuổi chém, khiến bà Bưởi trọng thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.