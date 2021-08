Nghi phạm chém người tình hàng chục nhát dao tại nhà nghỉ là đối tượng truy nã

Chiều 7.8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin chính thức về vụ người đàn ông chém một phụ nữ hàng chục nhát dao xảy ra vào chiều ngày 6.8 tại một nhà nghỉ trên địa bàn TT.Phát Diệm (H.Kim Sơn, Ninh Bình).

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Đồng (38 tuổi, ngụ thôn 1, xã Nga Bạch, H.Nga Sơn, Thanh Hóa).

Kết quả điều tra bước đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định, Đồng cùng người tình là chị L.T.A.Đ (31 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thuê phòng nghỉ từ nhiều ngày qua ở nhà nghỉ Chiều Tín (phố Năm Dân, TT.Phát Diệm, H.Kim Sơn).

Khoảng 18 giờ ngày 6.8, do mâu thuẫn tình cảm, Đồng đã lấy một con dao tông ở nhà nghỉ, bất ngờ xông vào chém liên tiếp chị Đ., khi nạn nhân đang ở sảnh tầng 1. Hình ảnh từ camera an ninh của nhà nghỉ cho thấy nạn nhân bị chém ít nhất 18 nhát . Sau khi thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu, Đồng mới rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh Đồng dùng dao chém chị Đ. hàng chục nhát ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã được chuyển đến một bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an H.Kim Sơn truy bắt hung thủ. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 7.8, khi nghi phạm Đồng đang lẩn trốn ở khu vực bờ sông Vạc (thuộc xóm Kim Đài, xã Kim Chính, H.Kim Sơn; cách hiện trường vụ án khoảng 5 km) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, ban đầu Đồng liên tục quanh co , không khai báo rõ nhân thân, nơi cư trú để gây khó cho lực lượng chức năng. Khi không thể chối cãi, nghi phạm này mới thừa nhận danh tính thật.

Đáng chú ý, Đồng chính là đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã toàn quốc từ năm 2008, về tội "giết người".

Vụ án trên đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.