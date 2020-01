Nghi phạm 'đâm thượng úy công an trọng thương' treo cổ trong buồng tạm giam

Ngày 3.1, Công an TP.Tây Ninh cho biết Phan Quốc Thắng, người " xin gặp vợ không được, đâm thượng úy công an trọng thương ", đã treo cổ trong buồng tạm giam, tử vong sau đó.

Treo cổ trong buồng tạm giam

Theo báo cáo nhanh từ Công an TP.Tây Ninh, sau khi tấn công, gây thương tích cho thượng úy Trần Thái Trọng , Công an P.1, TP.Tây Ninh, Phan Quốc Thắng (47 tuổi, ngụ KP.5, P.1) bị lực lượng công an khống chế.

Thắng được đưa vào buồng tạm giam chung với Phạm Ngọc Minh (33 tuổi, bị tạm giữ về hành vi đánh bạc). Lúc 10 giờ ngày 2.1, điều tra viên trích xuất Minh ra buồng hỏi cung để ghi lời khai. Trong buồng tạm giam lúc này chỉ còn 1 mình Thắng. Khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, Thắng lấy áo thun cột vào cửa buồng rồi treo cổ . Toàn bộ vụ việc có camera giám sát ghi hình lại.

Đến 11 giờ cùng ngày (2.1), khi cán bộ quản giáo dẫn Minh trở về buồng thì phát hiện Thắng treo cổ nên tri hô, gỡ áo thun ra khỏi cổ Thắng và đưa Thắng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu. Sau đó, Thắng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đến 1 giờ 20 ngày 3.1, Thắng tử vong

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thắng chết do ngạt.

Đâm công an vì xin gặp vợ mà không được

Thông tin bước đầu Công an TP.Tây Ninh xác định ngày 31.12.2019, thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm Công an P.1 triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của Trần Thị Riêng (45 tuổi, vợ Thắng).

Theo Công an TP.Tây NInh, Phan Quốc Thắng được xác định treo cổ trong buồng tạm giam, tử vong sau đó Ảnh: CTV

Sau khi kiểm tra, Công an P.1 mời bà Riêng về trụ sở để làm việc. Lúc này Thắng đang ngồi uống rượu tại nhà của người hàng xóm thì nhận được tin, liền mang theo dao nhọn, giấu trong người rồi đến trụ sở Công an P.1.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 31.12.2019, Thắng ngồi tại ghế đá trong khuôn viên trụ sở Công an P.1 thì thượng úy Trọng bước đến nói chuyện với Thắng. Khi đang hướng dẫn Thắng về nhà lấy sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân mang lên trụ sở, bất ngờ Thắng rút dao đâm trúng hai nhát vào ngực và cánh tay trái của thượng úy Trọng. Cú đâm làm cán dao bị gãy, lưỡi dao găm vào cánh tay trái của thượng úy Trọng.

Lúc này, một cán bộ công an chạy đến cùng thượng úy Trọng khống chế, bắt giữ, lập biên bản bắt giữ Thắng. Sau đó, Công an P.1 chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh tạm giữ hình sự đối với Thắng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đến ngày 2.1 thì Thắng được phát hiện treo cổ trong buồng tạm giam.