Nghi phạm sát hại 2 chị em ruột ở H.Di Linh đã ra đầu thú

Chiều 30.6, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, Lê Văn Long (33 tuổi, ngụ tại xã Đinh Lạc, H.Di Linh) đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại 2 chị em ruột là Lăng Thị Bích Du (36 tuổi) và Lăng Viết Dương (33 tuổi, cùng ngụ tại TDP1 (TT.Di Linh, H.Di Linh), xảy ra vào sáng cùng ngày.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng

Theo báo cáo nhanh về vụ án mạng của Công an H.Di Linh gửi Công an tỉnh Lâm Đồng: Vụ việc xảy ra, qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, chị Du và anh Dương tử vong do nhiều vết đâm do vật sắc nhọn gây nên. Trong đó, nạn nhân Lăng Thị Bích Du bị 1 vết đâm vào vùng mặt và 3 vết đâm vào vùng bụng dẫn đến tử vong. Còn nạn nhân Lăng Viết Dương (em trai chi Du) tử vong do 3 vết đâm vào cổ, đỉnh đầu và trán. Có chiếc xe máy bỏ lại trước sân nhà nạn nhân.

Án mạng từ mâu thuẫn tình ái, 2 chị em chết thương tâm Qua đó, cơ quan công an nhận định, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng . Các thông tin tại hiện trường vụ án và các mối quan hệ của 2 nạn nhân, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được nghi can liên quan đến vụ án mạng là Lê Văn Long.

Lê Văn Long tại cơ quan công an

Ngay sau đó, Công an H.Di Linh đã vận động gia đình kêu gọi Lê Văn Long đến cơ quan công an đầu thú. Đến trưa cùng ngày (30.6), Long đã đến Công an H.Di Linh đầu thú.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Trường – Trưởng công an H.Di Linh (Lâm Đồng), sau khi đến công an đầu thú, Lê Văn Long khai báo toàn bộ hành vi sát hại 2 nạn nhân.

Cụ thể, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị Lăng Thị Bích Du từ trước, ngày 30.6, Long đi một mình đến nhà chị Du để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa Long và chị Du tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Long rút dao gấp để trong túi quần ra đâm chị Du nhiều nhát. Thấy chị gái bị đâm, anh Lăng Viết Dương ở phía sau chạy đến ôm Long thì bị Long quật ngã ra giường, đâm nhiều nhát khiến anh Dương tử vong tại chỗ. Chị Du bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.