Nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định là người hàng xóm câm điếc

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định tối 25.4 cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ N.V.Q (44 tuổi, ở thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, H.Ý Yên, tỉnh Nam Định), nghi phạm sát hại cháu K.Q.T (11 tuổi, ngụ cùng ở thôn Trực Mỹ).

Theo chính quyền địa phương, N.V.Q là hàng xóm nhà nạn nhân, bị câm điếc và đang hưởng chế độ chất độc màu da cam.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, tối 24.4, lực lượng chức năng xã Yên Cường nhận được tin báo về cái chết bất thường của cháu K.Q.T. Tại hiện trường, cháu K.Q.T tử vong trong nhà tắm và có dấu hiệu bị sát hại. Ngoài ra, gia đình nạn nhân còn bị kẻ xấu lấy đi 16 triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường và thông tin từ nhân dân, Công an tỉnh Nam Định và Công an H.Ý Yên đã nhanh chóng xác định được đây là vụ án mạng và trộm cắp tài sản. Nghi phạm N.V.Q bị đưa lên cơ quan công an ngay trong tối 24.4.

Được biết, N.V.Q thường qua lại nhà cháu K.Q.T và biết bố mẹ nạn nhân có tiền để trong két sắt. Nhiều khả năng tối 24.4, N.V.Q sang phá két sắt lấy đi 16 triệu đồng (trong két có 17 triệu đồng) thì bị cháu K.Q.T phát hiện nên đã ra tay sát hại để bịt đầu mối.

Cháu K.Q.T là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Cháu K.Q.T được đánh giá là ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ.