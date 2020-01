Nghi phạm xả súng khiến 7 người thương vong cầm theo súng AK lẩn trốn trong rừng

Chiều 14.1, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), cho biết đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn chia thành nhiều mũi trinh sát để truy bắt nghi phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng khiến 7 người thương vong

Theo đại tá Dũng, nghi phạm được xác định là Lý Văn Sắn (50 tuổi), trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 13.1, Sắn mang theo súng AK tới cửa hàng phụ tùng ô tô Túy Hoài của gia đình chị Hoàng Thị Hoài (37 tuổi, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, Cao Lộc) bắn từ phía sau nhà qua cửa sổ phòng bếp khiến chị Hoài bị thương, bé Phạm Thanh Phong (12 tuổi, con trai chị Hoài) tử vong tại chỗ

Sau đó, Sắn tiếp tục cầm súng sang xưởng làm lốp của anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Hoài), cách nhà chị Hoài khoảng 15 m, và xả súng khiến anh Hương tử vong.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong kể trên, vụ xả súng còn khiến 4 người khác nữa bị thương nặng (ngoài chị Hoàng Thị Hoài) đang được cấp cứu tại bệnh viện, gồm: Hoàng Thị Toán (39 tuổi, chị gái chị Hoài; là vợ cũ của Sắn), Chu Thị Hồng (29 tuổi, em dâu chị Hoài) và Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi), Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi) là thợ của cửa hàng ô tô Túy Hoài.

Theo đại tá Dũng, sau khi gây án, Sắn cầm theo súng AK lẩn trốn lên rừng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được nhiều vỏ đạn.

“Công an huyện Cao Lộc đang phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn truy xét camera khu vực để xác định, khoanh vùng, truy bắt nghi phạm về làm rõ sự việc. Bước đầu, đơn vị nhận định nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm gia đình”, đại tá Dũng thông tin.