Nghiêm trị kẻ hành hung trẻ em

Bạn đọc cũng ủng hộ Công an TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã khởi tố, tạm giam người đàn ông này để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Có còn đáng mặt đàn ông hay không mà đi đánh một đứa con nít? Đề nghị các ban ngành hữu quan xử lý nghiêm để làm gương cho những người thích hành hạ trẻ em, đừng để “em xin lỗi vì em không kiềm chế được” rồi xong. Loan Vien

Nói về việc vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều BĐ ủng hộ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Duy Đức về tội cố ý gây thương tích, cũng như ủng hộ Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên vào chiều 16.7. BĐ Hoa Do cho rằng “Một quyết định hợp lý. Cần răn đe nạn bạo hành trẻ nhỏ”. BĐ Robin cho biết: Cơ quan công an và Viện KSND xử lý vụ việc rất nhanh chóng, nghiêm minh. Trong khi đó, BĐ Tịnh Thanh thẳng thắn: Phải xử lý hình sự nghiêm khắc, cho dù có xin lỗi, bồi thường. Có vậy mới mong giảm thiểu tình trạng bạo hành trẻ em và dở thói côn đồ đối với người khác.