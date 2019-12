Ngoại trưởng Pompeo: Quân đội Mỹ và Việt Nam đang cân nhắc tăng cường hợp tác

Trước đó, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 - 21.11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T. Esper cũng đã nêu bật tầm quan trọng của quan hệ đối tác quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam. Trao đổi với nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, ông Esper đều khẳng định Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, đóng góp cho an ninh quốc tế và việc thượng tôn Trao đổi với nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, ông Esper đều khẳng định Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, đóng góp cho an ninh quốc tế và việc thượng tôn pháp luật trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Bộ trưởng Esper nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược này bằng cách tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm chung như an ninh hàng hải, hoạt động gìn giữ hoà bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ. Điều này bao gồm việc trang bị cho Việt Nam năng lực cần thiết để bảo vệ chủ quyền và tài nguyên thiên nhiên để tiếp tục lớn mạnh”. "Mỹ kiên quyết phản đối hành vi dọa nạt nhằm khẳng định yêu sách lãnh thổ hay hàng hải, và chúng tôi kêu gọi chấm dứt các hành động bắt nạt và phi pháp đang ảnh hưởng tiêu cực đến các nước ASEAN ven biển. Hành vi ứng xử như vậy hoàn toàn trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong hòa bình và ổn định”, ông Esper nói trong chuyến thăm, đồng thời nhấn mạnh: " Các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách hàng hải bất hợp pháp đang đe dọa khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của các nước khác, làm suy yếu sự ổn định của thị trường năng lượng khu vực và gia tăng rủi ro xung đột".