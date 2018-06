Ngư dân bị tai nạn lao động nguy kịch trong thời tiết xấu

Ngày 18.6, hệ thống Đài thông tin duyên hải VN cho hay ngư dân Hồ Trân Tâm (42 tuổi, ngụ Quảng Nam) vẫn đang mắc kẹt ở đảo Phan Vinh (quần đảo Trường Sa) do thời tiết xấu.

Trước đó, rạng sáng 17.6, tàu cá QNa 90099 hành nghề tại vị trí 8,58 độ vĩ bắc - 113,42 độ kinh đông thì ông Tâm bị té ngã, thương tích rất nặng. Tàu cá chạy vào đảo Phan Vinh và các bác sĩ trên đảo chẩn đoán ông Tâm gãy 3 xương sườn, ảnh hưởng tới phổi, gan và thận.

Do bệnh trạng diễn biến xấu, bác sĩ đề nghị đưa nạn nhân về đảo Trường Sa Lớn để đảm bảo điều kiện điều trị. Tuy nhiên, do biển có sóng to gió lớn, tàu cá mắc kẹt tại đảo Phan Vinh không di chuyển được, trong khi ông Tâm đang yếu dần, vẫn hôn mê và không ăn uống được. Hiện hệ thống đài thông tin duyên hải đang kêu gọi các lực lượng cứu nạn hỗ trợ.