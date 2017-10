Ngày 27.10, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn tạm ngưng ngay việc vận động hộ kinh doanh nhà trọ đóng tiền hằng tháng để cho dân phòng hoạt động. Theo quyết định của UBND tỉnh Long An, nguồn chi cho lực lượng dân phòng được sử dụng từ quỹ an ninh - quốc phòng thu hằng năm do UBND cùng cấp quản lý và duyệt cấp.



Về việc Công an xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (Long An) vận động tiền của một số chủ nhà trọ bằng hình thức “khoán gọn” mỗi phòng trọ phải đóng 25.000 đồng/phòng trọ/tháng, đại tá Châu cho biết: “Hiện lãnh đạo công an tỉnh giao đơn vị chuyên môn xác minh để làm rõ chủ trương, việc thu chi ở địa phương này”.

Trước đó ngày 6.10, Báo Thanh Niên có bài Chủ nhà trọ phải đóng “hụi chết” cho xã, phản ánh chính quyền xã Nhị Thành vận động chủ nhà trọ đóng góp cho hoạt động của dân phòng với mức quá cao so với điều kiện kinh doanh của người dân.

Thanh Niên