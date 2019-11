Người dân muốn giữ 'cà phê đường tàu', Bộ Giao thông vận tải không ủng hộ

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời phiếu chuyển đơn kiến nghị của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và văn bản của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của các hộ dân xóm đường tàu - chắn 5 Trần Phú, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo Bộ Giao thông vận tải, thời gian qua, tình hình vi phạm hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng của Hà Nội có chiều hướng gia tăng và diễn biến rất phức tạp.

Đặc biệt, nhiều hộ dân tổ chức dịch vụ kinh doanh kê bàn ghế sát hai bên đường tàu để bán hàng dẫn tới tình trạng người dân, du khách thường tụ tập, đứng, ngồi, chụp ảnh, ăn uống, giải trí... ngay trên đường tàu và hành lang an toàn đường sắt, bất chấp nguy hiểm tính mạng và an toàn chạy tàu.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội xử lý vi phạm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Theo đó, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý, giải tỏa các tụ điểm nêu trên.

Hà Nội ra quân đình chỉ hoạt động các quán cà phê ven đường tàu khu vực phố Phùng Hưng Ảnh Ngọc Thắng

Khẳng định luôn ủng hộ các hộ dân kinh doanh phát triển du lịch và bảo đảm đời sống người dân, nhưng phải đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong khu vực hành lang, an toàn đường sắt, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho rằng, việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt là yêu cầu cấp thiết.