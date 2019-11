Người đàn ông gửi con bất chấp nguy hiểm đá ngã, khống chế tội phạm

Chiều 7.11, Công an H.Phú Quốc tổ chức lễ trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho ông Phạm Văn Sĩ (43 tuổi, ngụ KP7, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc) vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội . Ông Sĩ được tặng giấy khen vì không ngại nguy hiểm, giúp công an truy bắt một nghi can.