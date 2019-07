Người đàn ông nghi ngáo đáo dùng súng khống chế bạn gái, bắn công an bị thương

Chiều 29.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết đơn vị đang tạm giữ một người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá " dùng súng khống chế bạn gái, sau đó bắn 1 chiến sĩ công an bị thương.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (40 tuổi, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) có biểu hiện không bình thường sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, sau đó dùng dao và súng hơi khống chế chị L.T.A.N (47 tuổi, bạn gái Dũng) lên tầng 3 nhà riêng tại đường Lĩnh Nam (phường Trần Phú) cố thủ.

Nhận được thông tin, Công an phường Trần Phú đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai vận động đối tượng bỏ vũ khí, trả tự do cho bạn gái.

Tuy nhiên, Dũng đã dùng súng hơi bắn 2 phát khiến anh Nguyễn Thanh Tùng, cảnh sát khu vực, bị thương ở tay và lưng, phải nhập viện cấp cứu. Dũng sau đó tiếp tục dùng dao khống chế bạn gái, tẩm xăng vào vải và cuộn vào bình ga loại 12 kg dọa kích nổ. Dũng đã ném 1 bình xăng chưa châm lửa về phía lực lượng chức năng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai đã khống chế Dũng, giải cứu con tin an toàn và thu giữ 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì, 2 dao nhọn, đồng thời đưa đối tượng về trụ sở. “Đối tượng đang bị tạm giữ để làm rõ nguyên nhân. Anh Tùng đang được các bác sĩ Bệnh viện 198 mổ xử lý vết thương ở tay do bị trúng đạn. Vết thương ở lưng anh Tùng cũng đã ổn định”, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin.