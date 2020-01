Người đàn ông sốc ma túy chết tại nhà chờ xe Phương Trang ở Cà Mau

Chiều 7.1, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết ngành chức năng đã bàn giao thi thể ông N.N.T (46 tuổi, ngụ khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) cho gia đình an táng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 6.1, mọi người phát hiện một người đàn ông nằm bất động, úp mặt vào tường nhà vệ sinh của nhà chờ xe khách Phương Trang (nằm liền kề Bến xe Cà Mau, thuộc khóm 5, phường 6, thành phố Cà Mau).

"Cơ quan chức năng xác định ông N.N.T. tử vong do sốc ma túy , người thân của nạn nhân cũng không yêu cầu cơ quan công an điều tra và xin đưa thi thể người thân về quê an táng", một điều tra viên thông tin.