Người đàn ông từ Hà Nội về Nghệ An chết trên xe khách âm tính với SARS-CoV-2

Chiều 27.4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ông D.Đ.N (56 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên bảo vệ Công ty Keang Nam, Hà Nội), người tử vong trên xe khách, âm tính với SARS-CoV-2

Theo điều tra dịch tễ của cơ quan y tế Nghệ An, trước đó, ngày 25.4, sau khi uống rượu, ông N. gọi điện cho người nhà kêu bị mệt mỏi, ho nhiều và đờm có dính máu.

Đến 16 giờ ngày 26.4, ông N. được một người bạn là ông L.H.T (ngụ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) mua cháo đưa đến. Đến 19 giờ cùng ngày, ông T. gọi taxi chở ông N. ra bến xe Nước Ngầm để về quê.

Trong quá trình di chuyển về Nghệ An, trên xe có 13 người (gồm 9 hành khách và 4 lái, phụ xe). Đến khoảng 3 giờ sáng 27.4, xe khách về đến huyện Đô Lương (Nghệ An), phụ xe phát hiện ông N. đã tử vong. Tài xế đã điều khiển xe tới trụ sở Công an huyện Đô Lương trình báo, rồi đưa nạn nhân vào Bệnh viện huyện Đô Lương.

Nhận được tin báo, Trung tâm Y tế huyện Đô Lương đã phối hợp cùng Bệnh viện huyện Đô Lương tiến hành xử lý môi trường, xử lý thi hài ông D.Đ.N để phòng dịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã lấy 2 mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm, đồng thời thông báo cho ông L.H.T (bạn ông N. ở Hà Nội) để tự cách ly tại nhà.

Kết quả 2 mẫu xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ông N. đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.