Người dân Quảng Bình về từ Đà Nẵng sẽ được vận chuyển, tiếp nhận như thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.