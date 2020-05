Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội sau dịp nghỉ lễ

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 14 giờ 30 chiều 3.5, lượng phương tiện bắt đầu có dấu hiệu tăng đột biến tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1A,... và một số cửa ngõ hướng vào trung tâm Hà Nội, khiến giao thông di chuyển khó khăn.

Đại úy Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 3 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông , Bộ Công an), cho biết hôm nay là ngày cuối của dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Trong ngày mai, học sinh, sinh viên nhiều trường đại học , cao đẳng tại Hà Nội đi học trở lại nên người dân tranh thủ về Hà Nội sớm để nghỉ ngơi.

“Dự đoán mật độ phương tiện sẽ tăng đột biến từ 14 - 21 giờ tối 3.5, do đó, lực lượng chức năng đã lên sẵn các phương án phân luồng giao thông. Trong trường hợp cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình xảy ra ùn tắc chiều về trung tâm Hà Nội, đơn vị sẽ thông tin cho các đơn vị tuyến trên hướng dẫn các phương tiện đi vào quốc lộ 1 để giảm tải”, đại úy Sơn cho hay.

Bên cạnh đó, Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 3 đã huy động 100% quân số ứng trực, phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông và lực lượng tuần tra kiểm soát ở các địa bàn lân cận để tổ chức phân luồng từ xa để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Trực tiếp tham gia điều tiết giao thông, trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội), cho biết trong chiều 3.5, lượng xe khách và xe cá nhân tăng đột biến, đơn vị này đã huy động 100% quân số phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tổ chức phân luồng, điều tiết, đảm bảo giao thông qua địa bàn an toàn, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ.