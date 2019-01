Người lớn bất cẩn, liên tiếp xảy ra 2 vụ trẻ tử vong do bị đuối nước

Theo đó, khoảng đầu giờ chiều 14.1 vợ chồng anh B.C.L và chị Ng.Th.K. (ngụ ấp Trảng Cò, xã Khánh Lộc, H.Trần Văn Thời) đi ra sau vườn nhà, để con là cháu B.M.A (3 tuổi) ở nhà. Đến khi xong việc trở vào nhà thì không thấy cháu B.M.A ở đâu nên liền chạy đi tìm. Mọi người hốt hoảng khi phát hiện thi thể cháu B.M.A ở mương nước cạnh nhà.

Trước đó ngày 13.1, cháu Đ.T.V (2 tuổi) cùng cha mẹ về nhà ông nội chơi ở ấp Nhá Máy C, xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời. Trong thời gian ở đây, do gia đình bất cẩn, bé Đ.T.V ngã xuống ao nước tử vong.

ẢNH: MINH HỌA So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao nhất

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB-XH, chỉ tính trong giai đoạn 2015 - 2017, trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tình hình tử vong do đuối nước ở trẻ em đã giảm so với giai đoạn trước nhưng vẫn ở mức cao và vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em.

Theo tiến sĩ Kelly Henning, Giám đốc Chương trình Y tế công cộng toàn cầu của Quỹ từ thiện Bloomberg, so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao nhất và cao gấp 10 lần các nước có thu nhập cao.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết: “Số liệu cho thấy tỷ lệ tử vong do đuối ở trẻ em Việt Nam đặc biệt cao, nhưng vấn đề này hoàn toàn có thể phòng tránh được. Những gì chúng ta cần là sự tiếp cận liên ngành và tham gia mạnh mẽ của các cộng đồng liên quan đến trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em".