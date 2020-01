Người nước ngoài nuôi chó ở chung cư, địa phương kêu khó quản lý

Sáng 18.1, Chủ tịch UBND TP.HCM đã gặp gỡ, đối thoại với 322 chủ tịch phường, xã, thị trấn để lắng nghe, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền cơ sở.

Khó quản lý người nước ngoài

Phường Thảo Điền, quận 2 có nhiều người nước ngoài sinh sống nhưng theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường, công tác phối hợp giữa ban quản lý, ban quản trị và địa phương trong việc tuyên truyền chủ trương chính sách còn nhiều khó khăn.

Hiện các chung cư thương mại quản lý cư dân ra vào bằng thẻ từ nên người ngoài không thể vào trong chung cư để trao đổi, gặp gỡ người nước ngoài. Do đó, phường đã đề nghị ban quản lý, ban quản trị cấp thẻ từ cho cảnh sát khu vực hoặc công an phường để làm việc người nước ngoài.

Lãnh đạo UBND TP.HCM gặp gỡ, đối thoại với chủ tịch UBND 322 phường, xã, thị trấn Ảnh: Sỹ Đông

Bà Dương Thị Cẩm Ngọc, Chủ tịch UBND phường Tân Phú, quận 7 thông tin có 5.000 dân là người nước ngoài trên tổng số 30.000 dân của phường. Hiện Công an phường quản lý việc đi đến của người nước ngoài thông qua cổng thông tin tạm trú, tạm vắng của Công an TP.HCM. Mặt khác, công an phường tuyển chọn những người có ngoại ngữ, giao tiếp được với người nước ngoài để tuyên truyền chủ trương của nhà nước.

Dù vậy, cán bộ phường vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp do bất đồng ngôn ngữ. Ngoài ra, người nước ngoài ít tham gia vào các hoạt động của cư dân ở chung cư do họ chỉ thuê lại căn hộ, khi họp hội nghị nhà chung cư, người nước ngoài không tham dự.

Bà Ngọc còn cho biết ở lĩnh vực vệ sinh môi trường, người nước ngoài nuôi chó nhiều nhưng lại không rọ mõm, để vật nuôi phóng uế bừa bãi khiến chính quyền địa phương đau đầu. Do đó, phường sẽ phối hợp Chi cục Thú y TP kiểm tra để công tác quản lý bài bản hơn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin sắp tới sẽ tổ chức hội nghị bàn về giải pháp quản lý người nước nước ngoài tại TP Ảnh: Sỹ Đông

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết nhiều người nước ngoài chọn thành phố làm nơi sinh sống, học tập và làm việc, trong đó quốc tịch Hàn Quốc khoảng 80.000 người. Phường Thảo Điền là một trong những phường được nhiều người nước ngoài thuê nhà ở.

Ông Nguyễn Thành Phong nhận định việc quản lý người nước ngoài ở TP.HCM là vấn đề lớn nên các phường cần nêu khó khăn và đề xuất các giải pháp từ thực tiễn quản lý địa phương để nâng cao công tác quản lý nhà nước. Sắp tới, TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị để thảo luận, tìm giải pháp quản lý hiệu quả vấn đề này bởi hiện nay có một số trường hợp không quản lý được.

Cấp sổ tạm trú trong 1 ngày

Cũng tại buổi gặp gỡ, bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch phường 19, Bình Thạnh, cho biết phường áp dụng một số mô hình cải cách hành chính rút ngắn thời gian đi lại cho người dân. Trong đó, mô hình “Đề xuất cấp đổi, cấp mới căn cước công dân cho Người cao tuổi”, “Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại nhà cho người cao tuổi và người khuyết tật không đi lại được trên địa bàn phường” giúp những người khó khăn trong việc đi lại hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất.

Bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch phường 19, quận Bình Thạnh Ảnh: Sỹ Đông

Đáng chú ý, mô hình cấp sổ tạm trú trong ngày đối với các hồ sơ hợp lệ của công an phường rút ngắn xuống còn 1 ngày thay vì 3 ngày như trước...