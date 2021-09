Người phụ nữ 3 con bị người tình dùng 'ảnh nóng' để tống tiền

Ngày 30.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quân (43 tuổi, ngụ xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản . Quân đã dùng ảnh nóng để tống tiền người tình của mình.

Ngày 28.9, Quân nhắn tin yêu cầu chị L. đưa tiền. Lúc này, chị L. nói muốn mua luôn điện thoại có "ảnh nóng” của mình thì Quân ra giá 15 triệu đồng. Chị L. đồng ý đưa 15 triệu đồng cho Quân và trình báo cơ quan công an. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Quân đến gần giáo xứ Bình Châu để nhận tiền của chị L. thì bị Công an H.Xuyên Mộc phối hợp cùng Công an xã Bình Châu bắt quả tang.