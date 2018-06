Người tố bị CSGT đạp vào ngực đã nhận tiền bồi thường

Ông Giang cũng cho biết sau này sẽ không khiếu nại vì ông cũng mệt mỏi khi phải liên tục đến cơ quan chức năng làm việc, đồng thời ông muốn mọi chuyện kết thúc.



Trước đó, ông Giang đã gửi đơn khởi kiện đến TAND H.Thới Bình, yêu cầu buộc đại úy Huy và Công an H.Thới Bình phải xin lỗi về hành vi cố ý gây thương tích , xâm phạm, gây thiệt hại sức khỏe của ông, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông trái pháp luật; đồng thời buộc đại úy Huy và Công an H.Thới Bình phải liên đới bồi thường cho ông, bao gồm thiệt hại về sức khỏe, tiền công lao động, chi phí đi lại...

Được biết việc xin lỗi công khai ông Giang đã được tổ chức tại UBND xã Tân Bằng.

Như Thanh Niên đã thông tin , đêm 15.1, sau khi nhậu với bạn, ông Giang điều khiển xe máy về nhà thì thấy CGST phía trước nên dừng xe trên cầu Kênh (xã Tân Bằng). Ông Giang đến gặp lực lượng tuần tra để xin... dẫn bộ qua chốt kiểm tra nhưng không được CSGT đồng ý. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra giấy tờ xe và đo nồng độ cồn đối với ông Giang.

Lúc này, đại úy Trần Hoàng Huy, đang ngồi trên ghế cầm máy quay để ghi hình. Ông Giang tiến về phía đại úy Huy nói lớn tiếng và dùng tay trái gạt tay phải (tay đại úy Huy cầm máy quay - PV) để xem bảng tên của đại úy Huy.

Theo thông báo giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Cà Mau, ông Giang chạy xe máy từ quán nhậu đến cầu Kênh 6 khi trong người có rượu bia. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của ông Giang là 0,546 mg/1 lít khí thở nên tổ tuần tra lập biên bản, tạm giữ phương tiện của ông này là đúng quy định.

Riêng việc đại úy Huy té ngã sau khi giằng co với ông Giang, Công an Cà Mau kết luận: "Do tinh thần bị kích động, mất bình tĩnh, liền sau đó đại úy Huy trụ chân trái, chân phải đưa lên đạp vào vùng ngực ông Giang. Về sai phạm của đại úy Huy, Công an Cà Mau sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành".