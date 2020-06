Nguyên giám đốc Phân hiệu Kon Tum - ĐH Đà Nẵng nói gì về cáo buộc dâm ô nữ nhân viên?

Nữ nhân viên tố bị xâm hại khi say rượu

Theo nội dung đơn tố cáo, ngày 4.8.2017, nữ nhân viên này được ông Đ.V.M yêu cầu đi tiếp khách tại một nhà hàng ở TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, nữ nhân viên này đến điểm hẹn thì thấy ông M. và một số người khác đã ăn và uống rượu từ trước. Theo người này, sau khi uống khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chị không còn nhớ, không nhận thức được gì.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trong tình trạng lơ mơ, chị có cảm giác thân thể bị xâm phạm . Khi cố gắng tỉnh dậy thì phát hiện người đang xâm phạm thân thể mình là ông M., chị cố gắng đẩy ra nhưng không được. Mọi việc chỉ dừng lại khi vợ ông M. gọi điện và nữ nhân viên tiếp tục thiếp đi.

Đến khoảng 2 giờ ngày 5.8.2017, nữ nhân viên tỉnh dậy và ý thức được việc gì đã xảy ra nên chị gọi điện cho một bảo vệ của trường để cầu cứu nhưng cửa bị khóa ngoài. Sau đó chị tìm đường ra và đi về nhà.

Do quá hoảng loạn, nữ nhân viên này đã gửi email xin nghỉ phép 1 tuần và được ông M. cho nghỉ không lương.

“Những ngày sau đó, ông M. liên tục dùng điện thoại di động của mình nhắn tin gạ gẫm và dùng những từ ngữ khiếm nhã để thuật lại những hành vi đê tiện đã thực hiện với tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm và quyết không đồng ý”, nữ nhân viên nói và cho biết sau đó chị liên tục bị điều động, luân chuyển qua nhiều vị trí khác.

Lo sợ bị "mang tiếng", áp lực dư luận ảnh hưởng đến danh dự bản thân nên chị im lặng, cố gắng "xem như không có chuyện gì xảy ra". Tuy nhiên, do tinh thần luôn bị giảm sút, bản thân bị đe dọa nên ngày 19.6.2019, nữ nhân viên này đã làm đơn gửi Ban giám đốc Đại học Đà Nẵng, tố cáo ông M. cùng những đoạn tin nhắn ông M. đã gửi cho chị.

Thông tin tố cáo ông M. được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp từ màn hình FB

Đến ngày 5.11.2019, Trường ĐH Đà Nẵng có kết luận nội dung tố cáo của nữ nhân viên này đối với ông M.. Kết luận cho rằng không có căn cứ để xác định ông Đ.V.M. đã xâm phạm thân thể của chị và cũng chưa đủ cơ sở để xác định ông M. có trù dập nữ nhân viên này hay không.

Theo nữ nhân viên, sau khi có kết luận của Trường ĐH Đà Nẵng, ông M. đã hẹn chị ra quán cà phê để nói chuyện. Tại đây, ông M. đã thuật lại một số nội dung vào đêm xảy ra vụ việc và chị đã ghi âm lại, sau đó gửi đến cơ quan chức năng.

Nguyên Giám đốc phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum: Chỉ chăm sóc nhân viên trên cương vị cấp trên

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Thanh Niên, ông Đ.V.M khẳng định không có sự việc như đơn tố cáo của nữ nhân viên đang công tác tại phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum.

Theo ông M., vào năm 2017, do có khách nên ông có gọi cho nữ nhân viên trên đến tiếp khách. Sau khi nhậu được một lúc, nữ nhân viên say và ngã ở khu vực vệ sinh do đó mọi người đưa nhân viên này vào. Lúc này, mọi người vẫn tiếp tục nhậu. Sau đó nữ nhân viên ra ngoài và tiếp tục bị ngã, trầy xước, chảy máu.

Theo ông M. do không biết nhà của cấp dưới nên ông đưa nữ nhân viên về phòng làm việc của mình. Tại đây ông chăm sóc cho nữ nhân viên bình thường với cương vị cấp trên và nhân viên. Sau đó ông gọi điện nói chuyện với vợ cả đêm, vợ ông cũng biết việc ông đưa nữ nhân viên về phòng. Sáng hôm sau, nữ nhân viên tự mở cửa đi về và không có chuyện gì xảy ra.

Ông M. cho hay đến năm 2019, nữ nhân viên liên hệ lại với ông và hỏi cách đó 2 năm ông có làm gì mình không. Lúc đó đang say xỉn nên ông M. đã trả lời với những tin nhắn đùa vui với nhân viên chứ không có sự việc ông “ sàm sỡ ” người này.

“Trong thâm tâm tôi không làm gì cô ấy cả. Cô ấy say xỉn tôi bỏ lên xe chở về. Chở về, tôi cho cô ấy vào phòng làm việc của tôi để cô ấy ngủ. Tôi chăm sóc xem cô ấy có vấn đề gì không. Vì tôi lo cho sự an nguy, tôi sợ cô ấy sẽ mất mạng. Trong lúc đó tôi bối rối không biết phải làm gì, nhờ ai giúp đỡ mình nên tôi tự làm hết. Sau đó tôi đi ngủ ở một chỗ khác, tôi không ở đó. Sáng hôm sau cô ấy dậy, tự mở cửa về, tôi đâu biết gì đâu”, ông M. nói.

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum.

Ảnh: Đức Nhật Theo ông M., sau đó nữ nhân viên đã làm đơn tố cáo ông dựa trên nội dung tin nhắn. Sau 4 tháng xác minh, Trường ĐH Đà Nẵng kết luận không có đủ bằng chứng ông “chiếm đoạt” nhân viên. Sau đó, ông M. bị kỷ luật cảnh cáo, thôi giữ chức Giám đốc Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum do vi phạm đạo đức. Cụ thể, ông M. đã nhắn tin cho nhân viên với lời lẽ dung tục.

“Tôi bị cách chức, chỉ làm chuyên viên như thế là quá nặng nề với tôi rồi. Nhưng mà phải chấp nhận thôi, chuyện đã lỡ như vậy rồi, mình nhắn tin nói như vậy rồi sao mà rút lại được. Tôi nghiêm túc khẳng định tôi không làm gì”, ông M. nói.

Liên quan đến vụ việc, chiều 2.6, PGS-TS Ngô Văn Dưỡng, Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng, cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc. Theo PGS-TS Ngô Văn Dưỡng, sau sự việc xảy ra đêm ấy, nữ nhân viên có nhắn tin hỏi ông M. trước đó đã làm gì mình. "Lúc này, ông M. mới trả lời đã có hành vi dâm ô giống như thông tin trên mạng xã hội sáng nay đã đăng tải", PGS-TS Dưỡng nói.

"Ông M. nói là lúc đó say xỉn, chỉ nhắn tin cho vui. Chứ thực ra sau cuộc nhậu hôm ấy, ông quá say nên đi ngủ và không biết gì cả. Tuy nhiên, ĐH Đà Nẵng nhận thấy hành vi của ông M. là vi phạm đạo đức nên đã xử lý kỷ luật cảnh cáo và cho thôi chức Giám đốc phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum đối với ông M.", PGS-TS Dưỡng thông tin.